Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 153 бойові зіткнення з російськими загарбниками

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 153 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Напружена ситуація на Сіверському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи чотири рази, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Сотницького Козачка. У Вовчанську ще тривають бої у двох локаціях.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили понад сімдесят окупантів, знищили танк, п’ять бойових броньованих машин, артилерійську систему, 30 БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено чотири артилерійські системи та шість автомобілів.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував наші позиції дев'ять разів. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили вісім наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сім боєзіткнень ще триває.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Чотири атаки відбито, триває бій.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у трьох локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.

Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 250 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк, РСЗВ, дві бойових броньованих машини та сім автомобілів - знищеними. Також українські захисники завдали суттєвих пошкоджень двом артилерійським системам, двом бойовим броньованим машинам та трьом автомобілям противника.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбивали п’ять ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили чотири ворожих атаки, ще дві атаки триває.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Відбулося три безуспішні атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

П’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.