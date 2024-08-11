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Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики
ілюстрація: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 19:23 в Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека фіксується майже в усіх українських областях, крім західних. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного удару.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», – йдеться в повідомленні.

Мапа тривог станом на 19:26 має такий вигляд:

Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин фото 1

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях до відбою тривоги й дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, що вранці 11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ із реактивних систем залпового вогню «Смерч», унаслідок чого поранено вісьмох людей.

До слова, у ніч проти 11 сесрпня ворог атакував Київщину. Станом на 14:30 прямих влучань противника в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків загинули батько та його чотирирічний син, ще троє осіб – поранені. 

Теги: Україна тривога балістичні ракети

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