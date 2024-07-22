У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях
О 9:31 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також охопила низку північних і східних регіонів. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Станом на 9:54 тривогу скасовано.
«Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!», – йдеться в повідомленні.
Крім того, на Сумщині працює ППО по розвідувальному безпілотнику.
Мапа тривог станом на 9:31 має такий вигляд:
Нагадаємо, нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.
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