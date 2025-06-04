У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:43 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 14:12 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.