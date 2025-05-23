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В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів (оновлено)
Дрони атакують Київ
фото з відкритих джерел

Загроза для Києва триває, перейдіть в укриття

О 22:55 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом столична влада повідомила про падіння уламків у Києві. Про це повідомляє «Главком».

Перед цим Київ здригнувся від вибухів. Загроза для столиці та області триває. Як стало відомо, у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

«БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Усі деталі щодо падіння уламків наразі встановлюються.

Оновлено 22:21

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто. Обійшлось без пожежі.

Згодом Ткаченко уточнив, що пошкоджено чотири авто та вікна будівлі. Наразі за допомогою до медиків ніхто не звертався.

Нагадаємо, вранці, 23 травня у Києві та області лунала повітряна тривога через атаку ворожих дронів, на Київщині працювали сили ППО.

Як повідомили у ДСНС, в Обухівському районі через падіння уламків «шахедів» в одному з житлових будинків виникла пожежа.

Повідомляється, що рятувальники швидко загасили пожежу, яка спалахнула в одному з житлових будинків.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали сім приватних будинків, чотири автомобілі, гараж та господарські будівлі.

До слова, у ніч на 21 травня окупанти атакували дронами Київщину. Внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги.

 

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Теги: вибух тривога дрон

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