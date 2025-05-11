Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей огошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей огошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 13:48
фото: glavcom.ua

У Києві та низці областей на Сході України оголошено повітряну тривогу. Як повідомляє «Главком», у столиці сирени почали лунати о 13:48.

Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу балістики.

У Києві та низці областей огошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару фото 1

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори. 

Читайте також:

Теги: тривога балістичні ракети Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маєте $5-6 млн? Можете придбати і квартиру з голими стінами, і з мінімалістичним ремонтом, і з розкішним оздобленням
Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції нерухомість
6 травня, 15:10
Під час патрулювання території муніципали помітили чоловіка, який ходив між похованнями героїв та збирав дитячі іграшки, шеврони та їжу, залишені на могилах
У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
5 травня, 15:11
Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
2 травня, 11:08
Ціни на перець чилі у мережі супермаркетів «Сільпо» «кусаються»
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
25 квiтня, 10:48
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
24 квiтня, 21:22
Під час обшуку у чоловіка виявили гранату та зброю
У Києві затримано чоловіка, який за $50 тис. «гарантував» ухилення від мобілізації
23 квiтня, 12:13
Частину від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі пропонується перейменувати на вулицю Новонаводницьку
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
21 квiтня, 16:35
У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року
У Києві відбулась хода на підтримку військовополонених з Маріуполя
15 квiтня, 16:52
Низький рівень забруднення атмосферного повітря фіксується у всіх районаї столиці
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
14 квiтня, 10:21

Події в Україні

Начальника генштабу РФ Герасимова відправили на ВЛК – «Атеш»
Начальника генштабу РФ Герасимова відправили на ВЛК – «Атеш»
РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами
РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
113K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
74K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
63K
Келлог зробив заяву про кінець війни
49K
Не буде ніякого перемир'я

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua