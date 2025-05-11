У Києві та низці областей огошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару

У Києві та низці областей на Сході України оголошено повітряну тривогу. Як повідомляє «Главком», у столиці сирени почали лунати о 13:48.

Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу балістики.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.