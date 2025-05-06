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Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції

нерухомість
Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції
Маєте $5-6 млн? Можете придбати і квартиру з голими стінами, і з мінімалістичним ремонтом, і з розкішним оздобленням
колаж: glavcom.ua

Ракети і дрони не лякають? Ціни на столичну нерухомість б’ють рекорди під час війни

Ціни на найдорожчі елітні київські квартири з розкішним ремонтом, попри війну, нині сягають $5-6 млн. Здебільшого таким наддорогим житлом славиться престижний Печерський район столиці. Для порівняння, за такі гроші можна придбати, наприклад, 12-кімнатний таунхаус з приватним гаражем на Мангеттені у Нью-Йорку.

Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції фото 1
Таунхаус на Мангеттені площею 464,5 кв. м продається за $5,5 млн
Таунхаус на Мангеттені площею 464,5 кв. м продається за $5,5 млн
фото: realtor.com

Якщо ж головний американський мегаполіс когось з товстосумів не приваблює, київський ринок нерухомості готовий їх задовольнити також. «Главком» з’ясував, що пропонують рієлтори найзаможнішим людям у столиці України під час війни.

$5,88 млн за краєвид і голі стіни

  • Ціна квадратного метра: $12 тис.
  • Площа: 490 кв. м
  • Розташування: Печерський р-н
  • Рік будинку: 2007
Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції фото 2
скриншот оголошення на OLX

Найдорожча в актуальній підбірці елітної столичної нерухомості квартира коштує $5,88 млн (за нинішнім курсом, це приблизно чверть мільярда гривень). За ці гроші покупець отримає апартаменти з терасою та виглядом на Дніпро в елітному житловому комплексі на Михайла Грушевського, 9А, що поблизу Маріїнського парку.

ЖК на Михайла Грушевського, 9А – один із найвідоміших прикладів скандальної забудови в історичному центрі столиці. Спочатку проєкт передбачав зведення одного будинку висотою 15 поверхів (центральної секції) і 9 поверхів – (бічних). Однак у процесі будівництва без належного погодження поверховість була збільшена до 22 поверхів (центральної секції) і 11 поверхів (бічних). Це викликало обурення серед киян та експертів, оскільки будівля порушує баланс схилів Маріїнського парку і може створити серйозну загрозу для екологічної ситуації.

2005 року архітектурно-містобудівна рада Києва зобов'язала інвестора проєкту ТОВ «Інвест» понизити висотність житлового комплексу з 22 до 15 поверхів, але цього так і не відбулося.

У будинку володіли квартирами відомі політики та бізнесмени, зокрема Віктор Янукович, Юрій Іванющенко, Ігор Калєтнік та інші. У 2021 році Володимир Зеленський також підтверджував, що має тут квартиру.

Тераса з краєвидом на Дніпро
Тераса з краєвидом на Дніпро
фото надане рієлтором

Помешкання, за яке просять майже $6 млн, розташоване на 18-му поверсі будинку. Висота стель складає 3,3 м. Квартира має лише чорновий ремонт, жодних меблів. Розрахована на щонайменше п’ять кімнат та кілька санвузлів. Також тут є система «Розумний будинок» і централізована система кондиціонування.

Квартира за $5,88 млн має лише чорновий ремонт
Квартира за $5,88 млн має лише чорновий ремонт
фото надане рієлтором

У самому ЖК спроєктовано зал для ділових зустрічей, є басейн, СПА-центр і ресторан.

ЖК на Михайла Грушевського, 9А
ЖК на Михайла Грушевського, 9А
фото: OLX

Пентхаус у Будинку Мороза за $5,7 млн

  • Ціна квадратного метра: $14,8 тис.
  • Площа: 385,9 кв. м
  • Розташування: Шевченківський р-н
  • Рік будинку: 1912
Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції фото 3
скриншот оголошення на Dim.ria

Повна протилежність першій пропозиції – восьмикімнатна квартира в Будинку Мороза, який є пам’яткою архітектури початку XX століття. Тут важко знайти бодай одну голу стіну, не прикрашену картинами. Пентхаус займає сьомий і восьмий поверхи восьмиповерхового будинку. Висота стель – 3 м.

Будинок Мороза побудовано у 1912 році
Будинок Мороза побудовано у 1912 році
фото: Dim.ria
Пентхаус має багате оздоблення з елементами бароко
Пентхаус має багате оздоблення з елементами бароко
фото: Dim.ria

Продавець пропонує ремонт з елементами бароко від європейського архітектора італійської школи з використанням преміальних матеріалів. Квартиру оздоблює ручний розпис стель, ліпнина, вітражі, італійський мармур, люстри з Флоренції та перські килими. Усі деталі інтер'єру виготовлені за індивідуальним замовленням.

Усі деталі інтер'єру виготовлені за індивідуальним замовленням
Усі деталі інтер'єру виготовлені за індивідуальним замовленням
фото: Dim.ria

У пентхаусі встановлена система індивідуального опалення та гарячого водопостачання, є фільтри на воду та центральне кондиціонування.

Квартиру оздоблює ручний розпис стель, ліпнина, вітражі, італійський мармур, люстри з Флоренції та перські килими
Квартиру оздоблює ручний розпис стель, ліпнина, вітражі, італійський мармур, люстри з Флоренції та перські килими
фото: Dim.ria

Також продавець обіцяє «статусних сусідів» і панораму на місто та Парк імені Тараса Шевченка. Нагадаємо, у жовтні 2022-го саме в цей парк прилетіла російська ракета.

Одна зі спалень у пентхаусі
Одна зі спалень у пентхаусі
фото: Dim.ria

Від Будинку Мороза до Хрещатика – 10 хв пішки, до Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна – 5 хв.

«Розумна» квартира за $5 млн

  • Ціна квадратного метра: $16,2 тис.
  • Площа: 308,5 кв. м
  • Розташування: Печерський р-н
  • Рік будинку: 2014
Квартири у Києві для доларових мільйонерів. Три найдорожчі пропозиції фото 4
скриншот оголошення на Rieltor.ua

Наступна пропозиція квартири для доларових мільйонерів – житло, яке має сучасний дизайнерський ремонт. Його ціна – $5 млн (208 млн грн). Це чотирикімнатні апартаменти у житловому комплексі преміумкласу Diamond Hill, розташованому на вул. Івана Мазепи, 11Б.

Апартаменти з євроремонтом у ЖК Diamond Hill за $5 млн
Апартаменти з євроремонтом у ЖК Diamond Hill за $5 млн
фото: Rieltor.ua

Квартира має простору кухню, об’єднану з вітальнею; три окремі спальні кімнати з власним санвузлом і гардеробом; окремий господарський блок; гостьовий санвузол. У помешканні встановлено систему «розумний будинок», сучасну систему кондиціонування та рекуперації повітря (забезпечує постійну циркуляцію повітря всередині будівлі, одночасно зберігаючи тепло), фільтрацію води, підігрів підлоги та сигналізацію. Висота стелі  становить 3,3 м.

Стіни в одній із трьох спалень прикрашені ліпниною
Стіни в одній із трьох спалень прикрашені ліпниною
фото: Rieltor.ua

Продавець акцентує: покупець отримує побутову техніку й сантехніку преміумсегмента від європейських виробників, італійські меблі та оздоблення з якісних матеріалів (натурального каменю, дерева, мармуру й паркетної дошки), броньовані вхідні двері, джакузі, душову кабіну, посудомийну машину.

Ванна кімната обладнана преміальною сантехнікою
Ванна кімната обладнана преміальною сантехнікою
фото: Rieltor.ua

З панорамних вікон апартаментів відкривається краєвид на Києво-Печерську лавру, Дніпро і центр Києва.

Diamond Hill – комплекс закритого типу з власною інфраструктурою. Тут є великий басейн, спа-зона, тренажерний зал, підземний паркінг, дитячий майданчик, воєнізована охорона. Поруч є школа, дитсадок, розважальні заклади, супермаркет і парки.

ЖК Diamond Hill
ЖК Diamond Hill
фото: Rieltor.ua

Як повідомляв «Главком», найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн. 

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Теги: квартира житло нерухомість Київ столиця

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