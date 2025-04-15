У Києві відбулась хода на підтримку військовополонених з Маріуполя

У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року

Учасники заходу прагнуть привернути увагу до утримання українських полонених з порушенням Женевських конвенцій

У Києві сьогодні, 15 квітня, відбулась мирна хода на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників Маріупольського гарнізону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Рідні полонених після хвилини мовчання на Майдані Незалежності пройшли до Верховної Ради, де щоранку відбувається акція на підтримку полонених.

«Весь цей час їх катують, щоб вони забули, хто вони є. Наші воїни захищали не лише територію – вони захищали людяність. І тепер людяність має захистити їх. Кожен зниклий має обличчя та родину», – закликала одна з учасниць заходу.

Жінка розповіла, що їхні головні вимоги до влади – це вийти на діалог та пояснити, як триває пошук безвісти зниклих та процес повернення військовополонених.

«Це нагадування суспільству про те, що наші рідні майже три роки досі в полоні. Щоб не забували, бо це дуже боляче. Ми написали звернення до всіх структур, щоб хтось вийшов до нас», – говорить учасник мирної ходи Юрій Баранов.

У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року фото: Дарина Коломієць/Суспільне Київ

Антоніна Перепадя третій рік чекає сина Андрія, котрий потрапив у полон, захищаючи Маріуполь з перших днів вторгнення. Каже, від одного із обміняних знає, що син втратив слух.

«Хлопчик, якого звільнили 5 лютого, сказав, що в мого сина контузія, отримана в Маріуполі. Через постійні побої втратив слух, а його ноги – гниють. Росіяни знущаються з усієї камери, оскільки він їх не чує», – сказала жінка.

У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року фото: Суспільне Київ

Також учасники заходу прагнуть привернути увагу до утримання українських полонених з порушенням Женевських конвенцій.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов відповів, яким процесам шкодять акції на підтримку полонених. Він пояснив, що з розумінням ставиться до українців, які прагнуть якнайшвидше повернути рідних додому. Водночас, за його словами, акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти в більшості приносять шкоду, переконаний він.

До слова, найбільший табір для російських віськовополонених розташований на Західній Україні. Тут є теплиці, де вирощують свіжі овочі, шпиталь із апаратом МРТ та стоматологічним кабінетом, церква, щоб замолити гріхи. Годують у таборі тричі на день. На обід борщ, каша з м’ясом, вінегрет та хліб, який тут же й печуть. Готують лише телятину, щоб могли їсти й мусульмани. Окупанти працюють на будівництві, або ж виготовляють вуличні меблі чи штучні ялинки.