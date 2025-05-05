У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини

Під час патрулювання території муніципали помітили чоловіка, який ходив між похованнями героїв та збирав дитячі іграшки, шеврони та їжу, залишені на могилах

Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження

Працівники комунальної організації «Муніципальна охорона» затримали зловмисника, який намагався викрасти іграшки та особисті речі з могил загиблих українських військовослужбовців на Берковецькому кладовищі у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Муніципальної охорони».

«Під час патрулювання на вулиці Стеценка працівники комунальної організації «Муніципальна охорона» помітили чоловіка, який ходив між могилами загиблих героїв і забирав речі – дитячі іграшки, шеврони, їжу», – йдеться у повідомленні.

Правопорушника було затримано, а на місце події викликано поліцію. Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження.

Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження фото: Муніципальна охорона

Чоловік збирав їжу на могилах воїнів фото: Муніципальна охорона

За словами чоловіка, іграшки він нібито збирав для своєї дитини фото: Муніципальна охорона

Свої дії чоловік пояснив відсутністю грошей на їжу, а іграшки, за його словами, він нібито збирав для своєї дитини.

Затриманого доставили до Подільського управління поліції для подальшого з'ясування обставин та кваліфікації його дій згідно з Кримінальним кодексом України.

У «Муніципальній охороні» наголосили не лише на правовій, але й на моральній неприпустимості таких вчинків.

Незважаючи на спроби зловмисника виправдати свої дії, муніципали сподіваються, що чоловік усвідомить тяжкість свого вчинку та понесе заслужене покарання.

Нагадаємо, на кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грєнки» Гринцевича. До правоохоронців звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки.