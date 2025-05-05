Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
Під час патрулювання території муніципали помітили чоловіка, який ходив між похованнями героїв та збирав дитячі іграшки, шеврони та їжу, залишені на могилах
фото: Муніципальна охорона

Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження

Працівники комунальної організації «Муніципальна охорона» затримали зловмисника, який намагався викрасти іграшки та особисті речі з могил загиблих українських військовослужбовців на Берковецькому кладовищі у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Муніципальної охорони».

«Під час патрулювання на вулиці Стеценка працівники комунальної організації «Муніципальна охорона» помітили чоловіка, який ходив між могилами загиблих героїв і забирав речі – дитячі іграшки, шеврони, їжу», – йдеться у повідомленні. 

Правопорушника було затримано, а на місце події викликано поліцію. Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження.

Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження
Правоохоронці встановили особу затриманого – ним виявився місцевий житель 1991 року народження
фото: Муніципальна охорона
Чоловік збирав їжу на могилах воїнів
Чоловік збирав їжу на могилах воїнів
фото: Муніципальна охорона
За словами чоловіка, іграшки він нібито збирав для своєї дитини
За словами чоловіка, іграшки він нібито збирав для своєї дитини
фото: Муніципальна охорона

Свої дії чоловік пояснив відсутністю грошей на їжу, а іграшки, за його словами, він нібито збирав для своєї дитини.

Затриманого доставили до Подільського управління поліції для подальшого з'ясування обставин та кваліфікації його дій згідно з Кримінальним кодексом України.

У «Муніципальній охороні» наголосили не лише на правовій, але й на моральній неприпустимості таких вчинків. 

Незважаючи на спроби зловмисника виправдати свої дії, муніципали сподіваються, що чоловік усвідомить тяжкість свого вчинку та понесе заслужене покарання.

Нагадаємо, на кладовищі «Сабарів-1» у Вінниці невідомі вдруге пограбували могилу військового Назарія «Грєнки» Гринцевича. До правоохоронців звернулася мати загиблого бійця. Вона заявила, що з могили її сина було викрадено дерев’яну булаву та три коштовні свічки. 

Читайте також:

Теги: Київ охорона кладовище чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Кличко зустрівся у Валенсії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
30 квiтня, 17:27
На фестивалі загалом було придбано близько 90 000 книг
«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
28 квiтня, 17:47
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 26-27 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
26 квiтня, 06:06
Понад 16 тисяч киян ховалися в метро під час нічної атаки у ніч на 24 квітня 2025 року
Під час атаки на Київ вп'яте постраждала станція метро «Лук'янівська» 
24 квiтня, 11:11
Нічна атака на Київ була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Умєров про нічну атаку: Росія не шукає миру, вона продовжує вбивати українців
24 квiтня, 09:46
На станції «Протасів Яр» посадка та висадка відбуватиметься на «острівній» платформі №3
На двох станціях міської електрички у Києві схема посадки буде тимчасово змінена
22 квiтня, 17:24
На Співочому обжились фантастичні персонажі
У столиці відкрився казковий Парк Легенд: фоторепортаж
21 квiтня, 11:22
Ткаченко вважає, що наразі немає потреби змінювати тривалість коменданстької години
Чи буде скасовано комендантську годину у Києві? Голова КМВА відповів
9 квiтня, 09:02
Проспект Червоної Калини — проспект у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина
Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено
7 квiтня, 10:15

Новини

У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу
Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва
Масштабний демонтаж вивісок заплановано на одній з вулиць Деснянського району
Масштабний демонтаж вивісок заплановано на одній з вулиць Деснянського району
Маєток графині Уварової на Липках може стати Музеєм авангарду
Маєток графині Уварової на Липках може стати Музеєм авангарду
У Києві 5-11 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
У Києві 5-11 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
77K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
75K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
33K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua