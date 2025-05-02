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У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними поліції, в період з 2018 по 2024 роки чоловік убив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії

 

У Києві Голосіївський районний суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі іноземцю, який впродовж шести років скоїв 11 вбивств та один замах на вбивство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне слідче управління Національної поліції України та Київську міську прокуратуру

Повідомляється, що обвинувачений – громадянин Узбекистану без постійного місця проживання, позбавив життя трьох жінок та вісьмох чоловіків, ще одну жертву намагався вбити, втім не зміг довести задумане до кінця.

Поліцейські затримали злочинця на початку 2024 року після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи.  Щоб увійти в довіру до потерпілої, чоловік розбив скло в сусідньому кіоску, сказав жінці що це зробили перехожі і запропонував разом його полагодити. Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов. Коли наступила комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік. За підозрою у скоєнні цього злочину чоловіка затримали. Він зізнався у вбивстві і почав в деталях розповідати про аналогічні злочини.

Жертвами іноземця були здебільшого люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав їх. Тіла вбитих знаходили тоді, коли встановити обставити та причини смерті було вкрай важко. Втім, чоловік детально розповів про усіх своїх жертв.

Так, у 2018 році у Харкові обвинувачений працював на одному з ринків та вбив там свого знайомого сокирою по голові. Його документи та телефон спалив, а собі забрав лише гроші.

В серпні 2019 року після спільного вживання алкоголю зловмисник вчинив вбивство безхатька неподалік станції метро «Деміївська». Він наніс потерпілому безліч ударів ногами та руками, після чого добив цеглою.  

У вересні 2019 року чоловік вдарив по голові шматком бетону безхатька, з яким раніше посварився.  

В січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками – батьком та його синами в підвалі в Оболонському районі обвинувачений задушив усіх їх по черзі, поки чоловіки спали. Коли тіла знайшли, причиною смерті вважали отруєння алкоголем.

В червні 2021 року у Святошинському районі чоловік ззаду вдарив по голові двірника. Коли той упав та втратив свідомість, обвинувачений планував його добити, але раптом поруч побачив людей, тому вкрав гроші та поїхав до Одеси. Цей постраждалий про напад на себе не заявляв і шукати його почали вже після зізнань іноземця.

В червні 2023 року на території парку «Бабин Яр» обвинувачений задушив руками жінку.

В липні 2023 року, неподалік станції метро «Почайна» у м. Києві, чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли під міст святкувати знайомство, а потім обвинувачений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю. Все виглядало як самогубство. Цього ж місяця він задушив жінку, яка запитала дорогу на зупинці. Згодом у Київській області познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого задушив у занедбаному приміщенні. Після цього закидав тіло померлого сміттям.

Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок.

Суд, оцінивши надані докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом – довічне позбавлення волі.

Чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Києві сталося вбивство 21-річної моделі: підозрюваним виявився її співмешканець, громадянин РФ, який, як і загибла, перебував у розшуку на батьківщині. 

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Теги: Київ вбивство Узбекистан

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