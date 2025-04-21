У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської

Частину від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі пропонується перейменувати на вулицю Новонаводницьку

Парк «Юність» пропонується назвати на честь українсько-вірменського режисера, сценариста і художника Сергія Параджанова

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося два нових опитування щодо перейменування вулиці Лаврської у Печерському районі та столичного парку «Юність». Про це повідомляє «Главком».

Частину вулиці Лаврської (від площі Cлави до вулиці Добровольчих Батальйонів) пропонують перейменувати на вулицю Івана Мазепи. Така назва існувала до 2010 року.

Киянам пропонують висловитися щодо перейменування вулиці Лаврської у Печерському районі та столичного парку «Юність» скриншот опутування у застосунку «Київ Цифровий»

Частину від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі пропонується перейменувати на вулицю Новонаводницьку. Така назва існувала в 1918-1981 роках та походить від історичної місцевості Наводничі.

Парк «Юність», що розташований у Солом’янському районі, пропонують назвати на честь українсько-вірменського режисера, сценариста і художника Сергія Параджанова. Його вважають одним з найоригінальніших та найвпливовіших митців світового кінематографа ХХ століття.

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилося опитування щодо перейменування столичного парку «Юність» скриншот опитування у застосунку «Київ Цифровий»

Опитування триватимуть до 30 квітня.

Нагадаємо, застосунок «Київ Цифровий» став незамінним помічником для більшості киян. Так, лише за останній рік до активних користувачів застосунку доєдналися 600 тис. містян, тепер додаток налічує 3,3 млн користувачів.

До слова, весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку «Київ Цифровий». Окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі можуть знайти маршрутки – їхні схеми руху та вартість проїзду. Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки. Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин.