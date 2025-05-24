У Києві та семи областях очікуються грози: де вируватиме негода

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств

Завтра, 25 травня, у Києві та семи областях України очікуються грози з можливими градом і шквалами до 15-20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

За інформацією відомства, увдень 25 травня у Києві та Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях очікуються грози. Місцями також можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити перешкоди для руху транспорту.

В службі наголосили, що в згаданих регіонах оголошено І рівень небезпеки.

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