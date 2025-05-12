Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА

Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові

Життєдіяльність міста забезпечується Київрадою та Київською міською державною адміністрацією на чолі з міським головою, обраним киянами

Київська міська державна адміністрація роз'яснила підпорядкування структур КМВА та КМДА і наголосила, що міська держадміністрація не визначає кількість департаментів та не може скасувати їх підпорядкування міському голові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву КМДА.

«Щоб попередити поширення дезінформації щодо структур КМДА, КМВА та їхнього підпорядкування, інформуємо про наступне. Журналісти запитують, чи правда, що КМВА підпорядкувала собі посадовців КМДА? Відповідь – це не так, ця інформація не відповідає дійсності», – ідеться у заяві.

Наголошується, що життєдіяльність міста Києва забезпечується місцевим самоврядуванням, зокрема: Київрадою та її виконавчим органом – Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на чолі з міським головою, обраним киянами.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) призначається президентом України і відповідає за безпекові питання в місті. Таким чином реалізується закон «Про правовий режим воєнного стану», в тому числі в питанні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та іншого.

«Те, якою буде структура КМВА, в якій табличці-«штатці» вона буде оформлена та чи буде там необмежена кількість радників – КМДА не визначає», – зазначили у адміністрації.

Також наголошується, що Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.

Нагадаємо, 9 травня голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про затвердження її нової структури. Глава КМВА також опублікував схему, на якій розписано склад та вертикаль підпорядкування.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що оскаржив в суді рішення Київради про розширення повноважень голови Київської міськдержадміністрації.

3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

Також начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження».