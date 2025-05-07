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У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)
У МЗС відкрили інсталяцію для відвідувачів міністерства
фото: Культурні сили

У МЗС з`явилася інсталяція Democracy Stands Because Ukrainian Infantry Stands

У Міністерстві закордонних справ України відкрили інсталяцію Democracy Stands Because Ukrainian Infantry Stands («Демократія стоїть, бо стоїть українська піхота»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Культурних сил».

Інсталяція має форму скляного куба, всередині якого розміщені зношені берці піхотинця, який воював на одному з найгарячіших напрямків фронту. За словами Миколая Сєрги, керівника Культурних сил, ці берці належали військовому 112-ї бригади ТРО з позивним «Богданич». Боєць два місяці тому зазнав поранення і нині проходить курс реабілітації.

У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото) фото 1
фото: Культурні сили

Спочатку інсталяцію встановили у дворі МЗС, а згодом перемістили на центральне місце всередині будівлі.

Проєкт реалізовано платформою «Культурні сили» та командуванням Сухопутних військ ЗСУ у співпраці з МЗС.

Нагадаємо, що 6 травня, Україна відзначила День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу.

До слова, платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначає 6 травня.  У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення.

 Також 6 травня у Києві біля Арки Свободи українського народу відкрили Алею захисників України. Першим елементом локації став памʼятний знак, присвячений піхоті.

Теги: Київ МЗС

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