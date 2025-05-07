У МЗС відкрито символічну інсталяцію: зношені берці пораненого бійця (фото)

У МЗС відкрили інсталяцію для відвідувачів міністерства

У МЗС з`явилася інсталяція Democracy Stands Because Ukrainian Infantry Stands

У Міністерстві закордонних справ України відкрили інсталяцію Democracy Stands Because Ukrainian Infantry Stands («Демократія стоїть, бо стоїть українська піхота»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Культурних сил».

Інсталяція має форму скляного куба, всередині якого розміщені зношені берці піхотинця, який воював на одному з найгарячіших напрямків фронту. За словами Миколая Сєрги, керівника Культурних сил, ці берці належали військовому 112-ї бригади ТРО з позивним «Богданич». Боєць два місяці тому зазнав поранення і нині проходить курс реабілітації.

фото: Культурні сили

Спочатку інсталяцію встановили у дворі МЗС, а згодом перемістили на центральне місце всередині будівлі.

Проєкт реалізовано платформою «Культурні сили» та командуванням Сухопутних військ ЗСУ у співпраці з МЗС.

Нагадаємо, що 6 травня, Україна відзначила День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу.

До слова, платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначає 6 травня. У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення.

Також 6 травня у Києві біля Арки Свободи українського народу відкрили Алею захисників України. Першим елементом локації став памʼятний знак, присвячений піхоті.