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Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал
Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна
фото: поліція Києва

За даними поліції, жінка відправляла «замовлення» через сервіси поштового зв’язку по всій Україні

У Києві оперативники Шевченківського управління поліції викрили 25-річну киянку, яка налагодила схему постачання та збуту наркотичних і психотропних речовин на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на відділ комунікації поліції Києва. 

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські вилучили пакунки з забороненими речовинами
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські вилучили пакунки з забороненими речовинами
фото: Національна поліція Києва

За інформацією правоохоронців, жінка розміщувала оголошення про продаж у закритому телеграм-каналі, а замовлення відправляла через сервіси поштового зв’язку по всій Україні.

Під час обшуку правоохоронці виявили за місцем проживання затриманої обладнання для фасування наркотиків
Під час обшуку правоохоронці виявили за місцем проживання затриманої обладнання для фасування наркотиків
фото: Національна поліція України

«Наркодилерка пропонувала до продажу різні види заборонених речовин, які зберігала за місцем мешкання, де їх фасувала та готувала до відправлення», – повідомив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

У поліції повідомили, що наркодилерка пропонувала до продажу різні види заборонених речовин, які зберігала за місцем мешкання, де їх фасувала та готувала до відправлення
У поліції повідомили, що наркодилерка пропонувала до продажу різні види заборонених речовин, які зберігала за місцем мешкання, де їх фасувала та готувала до відправлення
Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 1 млн грн
Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 1 млн грн
фото: Національна поліція України

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські вилучили пакунки з кокаїном, амфетаміном, мефедроном, канабісом, гашишем, екстезі, МДМА та псилоцибіновими грибами. Також було знайдено велику кількість сім-карт різних мобільних операторів, кредитні картки та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 1 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України

Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання та збут наркотиків). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, двоє спільників вирішили заробити коштів, збуваючи заборонені речовини на території столиці. Наркодилерів поліцейські затримали, коли ті робили закладки з психотропами на території Святошинського району Києва. Наркозбувачів затримали співробітники полку поліції особливого призначення №1 під час патрулювання території парку. Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у хлопців поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яку спільники зберігали з метою збуту.

Раніше у Києві поліція вилучила у 23-річного наркозбувача понад дев'ять кілограмів наркотиків вартістю близько 3 млн грн. «Товар» наркодилер розсилав поштою, а для маскування пакував наркотики у коробки з-під навушників та смартфонів. Безробітний із Кривого Рогу орендував на Подолі квартиру, яку обладнав під склад та пакувальний цех, там же він фасував наркотики та психотропи по дозах та відсилав клієнтам.

Теги: наркотики поліція Київ

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