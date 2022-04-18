Україна здобула ще два «золота» на «Іграх нескорених» (фото)

За день скарбничка українців поповнилася на п’ять медалей

Наша команда в Гаазі вже має три найвищі нагороди

Збірна України продовжує яскраво виступати на «Іграх нескорених» у Гаазі. У другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.

Віктор Легкодух здобув «золото» зі штовхання ядра. Українець знову підняв синьо-жовтий прапор на п'єдестал пошани.

Сергій Прядка приносить Україні медаль найвищого ґатунку у штовханні ядра. Він впевнено здобув «золото», не лишаючи шансів суперникам.

Наша збірна здобула у Гаазі ще три нагороди. Наші лучники вкотре довели, що вони серед найкращих. Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк вибороли у фіналі для України срібний комплект нагород. У 2020-му вони були срібними медалістами Invictus Games The Hague.

Рустам Росул виборов також срібну нагороду зі штовхання ядра.

Українська лучниця Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль в категорії новачків. 18-річна спортсменка є дочкою української волонтерки та парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка зараз перебуває в полоні російських військ.

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.

Нагадаємо, вчора український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі на «Іграх нескорених».

Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).