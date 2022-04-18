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    Україна здобула ще два «золота» на «Іграх нескорених» (фото)

    За день скарбничка українців поповнилася на п&rsquo;ять медалей<br /><br /> - Україна здобула ще два «золота» на «Іграх нескорених» (фото)
    За день скарбничка українців поповнилася на п’ять медалей

    фото: Invictus Games

    Наша команда в Гаазі вже має три найвищі нагороди

    Збірна України продовжує яскраво виступати на «Іграх нескорених» у Гаазі. У другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.

    Віктор Легкодух здобув «золото» зі штовхання ядра. Українець знову підняв синьо-жовтий прапор на п'єдестал пошани.

    Сергій Прядка приносить Україні медаль найвищого ґатунку у штовханні ядра. Він впевнено здобув «золото», не лишаючи шансів суперникам.

    Наша збірна здобула у Гаазі ще три нагороди. Наші лучники вкотре довели, що вони серед найкращих. Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк вибороли у фіналі для України срібний комплект нагород. У 2020-му вони були срібними медалістами Invictus Games The Hague.

    Рустам Росул виборов також срібну нагороду зі штовхання ядра.

    Українська лучниця Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль в категорії новачків. 18-річна спортсменка є дочкою української волонтерки та парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка зараз перебуває в полоні російських військ.

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    Віктор Легкодух очолив п'єдестал. фото: Invictus Games
    Віктор Легкодух очолив п'єдестал. фото: Invictus Games
    Сергій Прядка. фото: Invictus Games
    Сергій Прядка. фото: Invictus Games
    Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк. фото: Invictus Games
    Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк. фото: Invictus Games
    Анна-Софія Пузанова. фото: Invictus Games
    Анна-Софія Пузанова. фото: Invictus Games
    Рустам Росул. фото: Invictus Games
    Рустам Росул. фото: Invictus Games

    Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.

    Нагадаємо, вчора український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі на «Іграх нескорених».

    Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

    Теги: росія окупанти війна веслування волейбол прапор лучниця Україна баскетбол Ігри нескорених окупація штовхання ядра #stoprussia
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    Україна здобула ще два «золота» на «Іграх нескорених» (фото)