Людям загрожує голодна смерть: ООН б'є на сполох через критичну ситуацію у Маріуполі

В оточеному Маріуполі може перебувати близько 100 тисяч людей

Всесвітня продовольча програма ООН закликала забезпечити їй доступ до мешканців оточених російськими військовими українських міст та зон бойових дій, насамперед Маріуполя, оскільки їм може загрожувати голодна смерть. Про це йдеться в заяві організації.

«Ми закликаємо всіх надати нам необхідний доступ, щоб зв'язатися з людьми в містах, які перебувають в облозі. Одна справа, коли люди страждають від спустошення війни. Інша справа, коли вони вмирають від голоду», – заявив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі після візиту до України.

Вважається, що в оточеному Маріуполі, де може перебувати близько 100 тисяч людей, закінчуються останні запаси їжі та води. Миколаїв також залишається недоступним через активний конфлікт у цьому районі. В ООН стурбовані й кількома містами на сході країни.

У заяві організації ООН також наголошується, що через війну понад сім мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями й близько 60% із них занепокоєні тим, що не зможуть забезпечити себе їжею, адже через війну були порушені системи постачання та логістики продуктів у багатьох областях України.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на розчищення завалів, роботу обіцяють оплатити їжею.

Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Раніше у мережу виклали нові кадри з міста.



