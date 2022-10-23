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Дають п'ять рублів за гривню: Жителі окупованих територій позбавляються російської валюти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дають п'ять рублів за гривню: Жителі окупованих територій позбавляються російської валюти
Деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча
фото з відкритих джерел

Навіть створений окупантами «рубльовий патруль» не допомагає поширенню валюти загарбників

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів. Про це він написав у Telegram-каналі.

«Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів. Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому в світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився», – зазначив Федоров.

Він додав, що в Херсоні «вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші».

«В тимчасово окупованому Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні», – написав мер.

Федоров зауважив, що навіть створений окупантами «рубльовий патруль» не допомагає поширенню валюти загарбників.

«А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько!» – наголосив він.

Міський голова також додав, що після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у «фантики», бо їх обіг в Україні суворо заборонений.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра

До слова, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: Як виїхати з окупованих територій: рашисти посилили фільтрацію

Теги: росія гривня рублі Мелітополь війна

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