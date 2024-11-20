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У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру
Ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки
скриншот відео

 Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні

У ніч проти 20 листопада російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру. Про це повідомили мер міста Роман Мрочко та очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Унаслідок прямого влучання одного з ворожих снарядів майже повністю знищено квартиру. Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні», – написав Мрочко і додав, що люди живі, але дуже налякані. 

Наразі організовано невідкладні заходи з ліквідації наслідків чергового злочину рашистів проти мирних херсонців.

За даними Прокудіна, ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб. 

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада у Київські області, через атаку ворожих дронів, тривога тривала 11 годин. Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі. 

У ніч на 20 листопада на Хмельниччині лунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

До відома, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили в посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Теги: окупанти обстріл Херсонщина відео тривога

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