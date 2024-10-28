Іран пообіцяв використати «усі наявні інструменти» для відповіді на атаку Ізраїлю

Раніше Іран применшував значення суботньої атаки Ізраїлю, заявляючи, що вона завдала лише обмеженої шкоди

Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти в Ірані. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Reuters.

Раніше Іран применшував значення суботньої повітряної атаки Ізраїлю, заявляючи, що вона завдала лише обмеженої шкоди, в той час, як президент США Джо Байден закликав зупинити ескалацію, яка викликала побоювання щодо тотальної пожежі на Близькому Сході.

Виступаючи на щотижневій телевізійній пресконференції, Багаї сказав: «Іран використає всі наявні інструменти, щоб дати чітку і ефективну відповідь сіоністському режиму». Як зазначив посадовець, характер відповіді Ірану залежить від характеру ізраїльської атаки, не уточнюючи деталей.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що іранські офіційні особи повинні визначити, як найкраще продемонструвати Ізраїлю силу Ірану, додавши, що атаку Ізраїлю не можна «ні применшувати, ні перебільшувати».

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.