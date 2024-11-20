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Вибиті вікна, пошкоджено дитячий садок і школу: фото наслідків обстрілу Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вибиті вікна, пошкоджено дитячий садок і школу: фото наслідків обстрілу Київщини
У будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі. 
фото: пресслужба поліції

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено

У ніч на 20 листопада у Київські області, через атаку ворожих дронів, тривога тривала 11 годин.  Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. 

Вибиті вікна, пошкоджено дитячий садок і школу: фото наслідків обстрілу Київщини фото 1

«Тривога тривала більше 11 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», – йдеться у повідомленні/

Вибиті вікна, пошкоджено дитячий садок і школу: фото наслідків обстрілу Київщини фото 2

Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі. 

Вибиті вікна, пошкоджено дитячий садок і школу: фото наслідків обстрілу Київщини фото 3

Правоохоронці оглядають та фіксують наслідки ворожого обстрілу, на місці події працюють сім слідчо-оперативних груп та інші відповідні служби.

Нагадаємо, зранку, 20 листопада о 05:37 втретє за ніч у Києві оголошено тривогу. Раніше вночі 20 листопада о 03:05 у Києві було оголошено повітряну тривогу через рух безпілотників з Півдня. Також ввечері, 19 листопада о 23:20 у Києві також було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.

До відома, столична влада оголосила про збільшення блокпостів на дорогах. Поліція та інші підрозділи оголосили про навчання.  Будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Теги: дрон тривога населення влада дитячий садок поліція

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