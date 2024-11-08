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Коли наступний ракетний обстріл? Центр протидії дезінформації попередив українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли наступний ракетний обстріл? Центр протидії дезінформації попередив українців
Ворог уже накопичив ракети для нової атаки
фото: Depositphotos

Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації

Російські пропагандисти заявили, що буцімто РФ вирішила припинити масовані ракетні удари. Однак таким вкидам довіряти не варто – ворог уже накопичив ресурси для нової атаки. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Посадовець закликав не довіряти заявам російських пропагандистів. Адже наразі армія країни-агресорки навпаки накопичує ракети.

«Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього», – наголосив Коваленко.

Зазначимо, що заява керівника ЦПД з'явилася після того, як один із так званих російських «воєнкорів» заявив, що нібито масованих ракетних ударів по Україні більше не буде. Мовляв, стратегічній авіації «сказали видихнути і розслабитися». Однак «воєнкор» додав, що удари можуть відновитися як «відповідний аргумент, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів».

Нагадаємо, останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

До слова, в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Унаслідок атаки на місто загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.

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Теги: ракетна атака Центр протидії дезінформації росія обстріл

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