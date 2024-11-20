Ворог атакував Хмельниччину дронами

Під час сигналу «Повітряна тривога» наші сили ППО знищили чотири БпЛА над Хмельниччиною

Наші сили ППО знищили в небі над областю чотири безпілотники

У ніч на 20 листопада на Хмельниччині лунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили чотири БпЛА», – заявив глава регіону.

Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, армія РФ вдарила по Нікополю Дніпропетровської області із РСЗВ «Ураган».

До відома, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили в посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.