Ворог атакував Хмельниччину дронами
Наші сили ППО знищили в небі над областю чотири безпілотники
У ніч на 20 листопада на Хмельниччині лунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Сьогодні, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили чотири БпЛА», – заявив глава регіону.
Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.
Нагадаємо, армія РФ вдарила по Нікополю Дніпропетровської області із РСЗВ «Ураган».
До відома, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили в посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
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