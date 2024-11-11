На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію: їй понад 100 років

На Донеччині у стіні зруйнованого будинку знайшли Біблію

Старовинна книга знаходилась в розбитій стіні знищеного окупантами будинку

Неподалік Сіверська, що на Донеччині, українські військові знайшли Біблію 1908 року випуску. Книгу виявили у стінах будинку, який знищили окупанти. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Там розповіли, що старовинну книгу ще у 2023 році знайшли бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади.

«Цікаво, що книга перебувала в розбитій стіні. Військові, що віднайшли її, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати», – йдеться у повідомленні.

Книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то його передадуть до музею.

Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність.

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Також київські митники не дозволили переміщення за кордон стародавньої вази археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Ваза є культурною цінністю.