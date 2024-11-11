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На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію: їй понад 100 років

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію: їй понад 100 років
На Донеччині у стіні зруйнованого будинку знайшли Біблію
фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

Старовинна книга знаходилась в розбитій стіні знищеного окупантами будинку

Неподалік Сіверська, що на Донеччині, українські військові знайшли Біблію 1908 року випуску. Книгу виявили у стінах будинку, який знищили окупанти. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Там розповіли, що старовинну книгу ще у 2023 році знайшли бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади.

«Цікаво, що книга перебувала в розбитій стіні. Військові, що віднайшли її, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати», – йдеться у повідомленні.

Книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то його передадуть до музею.

Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність.

А львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі. У багажному відділенні її авто оглядова група виявила скрипку Antonius Stradivarius виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність.

Також київські митники не дозволили переміщення за кордон стародавньої вази археологічної культури Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Ваза є культурною цінністю.

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Теги: прикордонники росія окупанти війна Львів Донеччина військові кордон

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