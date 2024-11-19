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Росія запустила ударні дрони, на Київщині працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія запустила ударні дрони, на Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел

Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей

Російські військові здійснили запуск ударних безпілотників, на Київщині та низці областей оголошена повітряна тривога. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, о 21:59 повідомляється про рух ударних БпЛА:

  • групи ворожих БпЛА на Чернігівщині – курсом на північ Київщини;
  • декілька ворожих БпЛА з півдня Сумщини – курсом на захід;
  • декілька БпЛА на Полтавщині – весь час змінюють напрямок руху;
  • ворожий БпЛА на заході Миколаївщини – курсом на північ;
  • ворожий БпЛА на південному сході Харківщини – курсом на північний захід області.

Згідно з повідомленням Київської обласної військової адміністрації, через ворожі БпЛА у регіоні працють сили ППО.

«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада у столиці України пролунали вибухи. Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей. Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20. 

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Теги: війна Миколаїв Київщина військові тривога росіяни системи ППО

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