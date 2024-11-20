Посольство США попередило про ймовірну масовану атаку РФ: реакція України

Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада

У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

«Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада», – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл.

«Нагадаю, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики. Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже», – зазначив він.

Відповідно, додав Коваленко, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям – реагувати на тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада у Києві тричі оголошувалася повітряна тривога.

До слова, від сьогодні, 20 листопада, у Києві побільшає блокпостів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Поліція та інші підрозділи оголосили про навчання. Будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи.