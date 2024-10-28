Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни

Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки РФ продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті

Економічні проблеми та брак людських ресурсів можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна ухвалити важливі рішення про зміну способу ведення війни, щоб зберегти стабільність кремлівського режиму. Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

«Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму», – зазначає ISW.

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що створюватиме дедалі гостріші виклики для здатності Путіна підтримувати війну в довгостроковій перспективі.

Раніше Газета The Washington Post повідомила, що економіка РФ «перебуває під загрозою перегріву». Як зазначалося, надмірно високі військові витрати Росії стимулювали економічне зростання таким чином, що змусили російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, залишаючись конкурентоспроможними на тлі високих зарплат російських військових.

The Washington Post процитувала голову Центрального банку Росії Ельвіру Набіулліну, яка в липні 2024 року попередила, що робоча сила та виробничі потужності Росії «майже вичерпані». Washington Post зазначає, що приватні російські компанії намагаються не відставати від зарплат російських військових і все частіше змушені пропонувати зарплати, які в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі.

ISW нещодавно повідомив, що російська регіональна влада значно збільшує одноразові бонуси при підписанні контракту для російських військовослужбовців-контрактників з метою підтримання темпів розгортання збройних сил Росії (приблизно 30 тис. військовослужбовців на місяць).

«Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово і соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті за рахунок різних шляхів розгортання збройних сил. Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу», – додають аналітики

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

До слова, аналітиків проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували місто Гірник у Донецькій області. Зокрема, у місті Гірник, яке розташоване в Донецькій області, у 2018 році була зведена телевежа, призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповані території Донеччини. Це стало важливим кроком у забезпеченні місцевого населення доступом до інформації з України, незважаючи на військову агресію та інформаційні перешкоди, що існують в регіоні.