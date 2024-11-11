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Як працює столична підземка після тривалої тривоги: деталі від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Як працює столична підземка після тривалої тривоги: деталі від КМДА
Через тривалі нічні повітряні тривоги фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу
фото: з відкритих джерел

На «червоній» та «зеленій» лініях триває інтенсивна видача поїздів з електродепо

Після відбою повітряної тривоги столичний метрополітен працює в звичному режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується. Про це інформує пресслужба КМДА.

Наразі інтервали на лініях становлять:

  • «червона» – 3,5–4 хв;
  • «синя» – 4 хв;
  • «зелена» – 3,5–4 хв.

«Через тривалі нічні повітряні тривоги фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу. Так, на кінцеві станції «синьої» лінії додали ще сім рухомих складів», – йдеться у повідомленні .

На «червоній» та «зеленій» лініях триває інтенсивна видача поїздів з електродепо.

Крім того буде здійснена транзитна видача поїздів з електродепо до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення.

Нагадаємо, тривогу у столиці було оголошено близько сьомої години ранку через пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Біля третьої години ночі ворог підняв в повітря близько десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет «Кинджал» Міг-31К. Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога

 

Теги: метро тривога потяг

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