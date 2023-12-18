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У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється
У район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб
фото ілюстративне

Сигнал повітряної тривоги в області не було оголошено

Сьогодні надвечір, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області  прогримів потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання «Новини Кременчука».

Зазначається, що сигнал повітряної тривоги не було оголошено, проте видання вказує, що він таки спрацював. «За попередньою інформацією, не виключено, що стався техногенний вибух на одному з підприємств міста», – йдеться в матеріалі.

Пізніше стало відомо, що в район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб, а в соціальних мережах пишуть, що від вибуху у містян повідкривалися вікна. 

Згодом голова Полтавської ОДА Філіп Пронін повідомив, вибух стався на одному з промислових об’єктів. «Звуки, які чули у Кременчуці – це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає», – написав він.

Пронін зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.

У коментарі «РБК-Україна» речниця головного правління ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко заявила, що їй інформація про вибух не надходила.

«Я буду коментувати вже після нашої військової адміністрації, якщо буде інформація, якщо мені підтвердять, я тоді зможу сказати», – додала вона.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Теги: Полтавщина Кременчук Україна вибух

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