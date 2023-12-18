У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється

Сигнал повітряної тривоги в області не було оголошено

Сьогодні надвечір, 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області прогримів потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання «Новини Кременчука».

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Зазначається, що сигнал повітряної тривоги не було оголошено, проте видання вказує, що він таки спрацював. «За попередньою інформацією, не виключено, що стався техногенний вибух на одному з підприємств міста», – йдеться в матеріалі.

Пізніше стало відомо, що в район Молодіжний прослідували автомобілі оперативних служб, а в соціальних мережах пишуть, що від вибуху у містян повідкривалися вікна.

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Згодом голова Полтавської ОДА Філіп Пронін повідомив, вибух стався на одному з промислових об’єктів. «Звуки, які чули у Кременчуці – це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає», – написав він.

Пронін зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.

У коментарі «РБК-Україна» речниця головного правління ДСНС у Полтавській області Світлани Рибалко заявила, що їй інформація про вибух не надходила.

«Я буду коментувати вже після нашої військової адміністрації, якщо буде інформація, якщо мені підтвердять, я тоді зможу сказати», – додала вона.

Нагадаємо, що 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.