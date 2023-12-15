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На Хмельниччині працювали сили ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ворожих дронів

У ніч на 15 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Шепетівський район. Працюють сили ППО», – зазначив він.

Згодом протиповітряна оборона працювала повторно. Цього разу у Хмельницькому районі. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ворожих дронів та рух «шахедів» у напрямку Старокостянтинова.

Станом на 1:07 в області відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, 14 грудня, російські загарбники атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Одна з них була знищена на Києвом.

В Україні вчетверте за день тривала масштабна повітряна тривога.

Теги: вибух Хмельниччина системи ППО

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