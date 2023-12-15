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Експосол США в Росії розповів, чи планує Путін проводити перемовини про припинення війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Експосол США в Росії розповів, чи планує Путін проводити перемовини про припинення війни
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол
фото з відкритих джерел

За словами Майкла Макфола, Путін зараз почувається дуже впевненим

Президент Росії Володимир Путін почувається впевнено і в його плани не входять жодні перемовини, допоки в Сполучених Штатах не відбудуться вибори президента. Про це сказав Колишній посол США у Росії Майкл Макфол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Путін почувається дуже впевненим. Рік тому він мав дуже знервований вигляд, оскільки він програвав на полі бою. І я ніколи не бачив його таким невпевненим, як тоді», – сказав він.

«Наразі ж його солдати окопалися. Так, вони несуть величезні втрати, наша розвідка публікує шокуючі цифри щодо загиблих російських солдатів, яких він бездумно шле на забій. Але для авторитарного режиму це нічого, йому байдуже», – зазначив Майкл Макфол.

За його словами, наразі про жодні перемовини щодо припинення війни взагалі не йдеться. Цього немає і в планах Володимира Путіна.

«Щодо перемовин з Росією, то з думкою, що «краще підписати погану угоду, щоб надалі не довелось підписувати ще гіршу» я повністю не погоджуюся. Є певна наївність деяких американців, які говорять про це. Путін не збирається проводити жодні переговори, він вважає, що час на його боці. Принаймні до того, як новий американський президент прийде до влади», – сказав Макфол.

Нагадаємо, Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, ухвалювати рішення про початок переговорів із Росією має Україна на чолі із президентом Володимиром Зеленським.

Раніше в Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона. 

До слова, президенту Росії Володимиру Путіну здалося, що в України з'явилося бажання розпочати переговори з Росією: під час поїздки до Китаю він розповів про «голоси» відповідальних за зовнішню політику осіб, які закликають розв'язувати проблеми мирним шляхом. Проте останнім часом ніхто із військово-політичного керівництва України такого бажання не озвучував.

Читайте також: Переговори з Росією. Чому це неможливо
Теги: війна переговори Україна посол путін

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