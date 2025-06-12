Директор київського зоопарку розказав, як на початку вторгнення підприємство отримало найбільший виторг

За квітень 2022-го київський зоопарк зібрав найбільший виторг – 5 млн грн

На початку повномасштабного російського вторгнення, коли більшість підприємств завмерли, Київський зоопарк не лише вистояв, а й зафіксував рекордний виторг. Генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін розповів в інтерв'ю «Главкому», як підтримка киян та завчасна підготовка допомогли підприємству пережити найскладніші місяці.

«У березні 2022-го нас запитували, як допомогти зоопарку. Я казав: купуйте квитки онлайн. І вони купували. Тобто ми не працювали, а люди купували квитки» , – поділився Кирило Трантін. За його словами, результат перевершив усі очікування: «У нас виторг за квітень 2022-го був – майже 5 млн гривень, а це більше, ніж за такий саме період до війни».

Трантін розповів, що до повномасштабного вторгнення зоопарк готувався.За його словами, приблизно за місяць зробили запас кормів, бензину, ліків, будівельних матеріалів. Закрили фанерними щитами усе скло. Також запаслися великою кількістю сіна, щоб обкласти ним стіни і убезпечити тварин від уламків абощо.

Директор пригадує, як 24 лютого 2022-го до зоопарку з’їхалася більша частина працівників. Своїх співробітників Трантін називає словом «кіпери», позичаючи його з футбольної термінології. «Ось так і вийшло, що 24-го – усі з Києва, а наші кіпери – до Києва. У перший же день приїхало 50 людей. Потім ще десятеро підтягнулися. Влаштовували цілодобові чергування. Переживали, щоб не були зруйновані стіни і щоб тварини не пішли гуляти містом. Бо якщо тварина вийде за периметр зоопарку, вона загине», – ділиться Трантін.

До зоопарку також прийшла тероборона, і директорові стало трохи спокійніше, коли він побачив людей зі зброєю. Та водночас виникло питання, скільки тероборона з автоматами, протримається, приміром, проти танків?.. Питання було риторичним. Тож «кіпери» просто пішли до тварин: бути поруч – щоб не сталося.

Нагадаємо, війна в Україні має руйнівні наслідки не лише для людей, а й для тварин. За словами директора зоопарку, домашнім тваринам передається хвилювання господарів, однак дикі тварини теж відчувають те, що відбувається.

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