Європарламент пропонує змінити правила для кішок та собак

Євродепутати вважають, що утримання або продаж собак та кішок у зоомагазинах має бути заборонений

Європейський парламент схвалив законопроєкт, який встановлює перші в історії мінімальні стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з кішками та собаками. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу парламенту.

Депутати хочуть, щоб усі собаки та кішки, яких утримують у ЄС, були індивідуально ідентифіковані за допомогою мікрочіпа. Вони також вимагають, щоб собаки та кішки з мікрочіпами були зареєстровані в сумісних національних базах даних.

Євродепутати вважають, що утримання або продаж собак та кішок у зоомагазинах має бути заборонений.

Щоб усунути можливі лазівки, які дозволяють ввозити собак та котів до ЄС як некомерційних домашніх тварин, а потім продавати їх, євродепутати хочуть поширити правила не лише на імпорт із комерційною метою, а й на некомерційне переміщення тварин.

Собаки та кішки, імпортовані з третіх країн для продажу, повинні бути мікрочіповані перед в'їздом до ЄС, а потім зареєстровані в національній базі даних.

Депутати ЄП наголошують, що розведення собак і кішок між батьками та нащадками, дідусями та бабусями, а також між братами та сестрами, а також між зведеними братами та сестрами має бути заборонено.

Депутати додають, що слід заборонити прив'язування тварин, за винятком випадків, коли це необхідно для лікування, а також заборонити використання нашийників із шипами та задушливих нашийників без захисних ковпачків.

Парламент прийняв свою позицію щодо правил ЄС щодо благополуччя собак та котів 457 голосами проти 17. 86 депутатів утрималися.

Тепер депутати розпочнуть переговори з Радою ЄС щодо остаточного варіанту закону.

За даними Єврокомісії, близько 44% громадян ЄС мають свійських тварин, тому торгівля собаками та кішками значно зросла останніми роками і становить 1,3 млрд євро на рік. Близько 60% власників купують собак чи кішок в інтернеті.

Нагадаємо, Генпрокуратура фіксує безпрецедентний ріст жорстокого поводження з тваринами.За перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.