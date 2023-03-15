Збиття безпілотника над морем: генерал Міллі планує розмову з начальником генштабу РФ

США наразі не мають певності у тому, що російський Су-27 навмисне фізично зачепив американський дрон

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі планує провести телефонну розмову з начальником російського генерального штабу Валерієм Герасимовим щодо інциденту з безпілотником. Про це Міллі сказав на брифінгу.

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Очікується, що Міллі поговорить з Герасимовим телефоном сьогодні.

Крім того, генерал заявив, що США наразі не мають певності у тому, що російський Су-27 навмисне фізично зачепив американський дрон, у результаті чого той упав у Чорне море.

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«Було це навмисно чи ні? Ще не знаємо. Ми знаємо, що перехоплення було навмисним. Ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною, дуже непрофесійною та небезпечною», – сказав він.

Міллі зазначив, що у США є абсолютні докази того, що саме перехоплення було дуже агресивним, а от чи було навмисним саме зіткнення, «потрібно розслідувати».

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.

Згодом журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном.