Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня

Заходи, насамперед, були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону,

Керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму скасували гучні військові парад, присвячені Дню Перемоги 9 травня, через без пекову ситуацію. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Заходи, насамперед, були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону, заявили офіційні особи.

Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування Дня Перемоги.

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За даними британської розвідки, різні підходи підкреслюють делікатну комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює «спеціальну військову операцію» у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. «Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки». Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові.