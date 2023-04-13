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Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
фото з відкритих джерел

Заходи, насамперед, були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону,

Керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму скасували гучні військові парад, присвячені Дню Перемоги 9 травня, через без пекову ситуацію. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Заходи, насамперед, були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону, заявили офіційні особи.

Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування Дня Перемоги.

За даними британської розвідки, різні підходи підкреслюють делікатну комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює «спеціальну військову операцію» у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. «Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки». Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові

Теги: розвідка росія окупанти Міноборони місцева влада путін пляжі військові парад влада британська розвідка Крим

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