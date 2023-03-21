Чиновник НАТО розкрив мету весняного наступу ЗСУ

Росія «справедливо» припускає, що основні українські наступи можуть відбуватися в Луганській та Запорізькій областях

Мета наступу України на південному сході країни – це розірвати сухопутний міст до Криму

Найближчі шість місяців стануть вирішальними у війні, триває підготовка до контрнаступу ЗСУ, що очікується вже на весну-літо. Про це повідомив високо посадовець НАТО в інтерв'ю Bild.

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Зокрема, неназваний чиновник зазначив, що зброя, яку зараз постачає Захід для України, буде використана українськими військовими вже у травні для витіснення російської армії, що вторглася з півдня та сходу.

«Підготовка, матеріальне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення та знання спецслужб – наразі партнери України роблять усе можливе для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до наступу навесні або влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників», – заявив один із керівників військового Альянсу.

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Чиновник також дав інформацію про ймовірні місця українського контрнаступу, але зауважив, що «має бути дуже обережним з міркувань безпеки».

Як пише видання, Росія «справедливо» припускає, що основні українські наступи можуть відбуватися в Луганській та Запорізькій областях.

«Мета наступу України на південному сході країни – це розірвати сухопутний міст до Криму», – стверджує високопосадовець НАТО.

Але співробітник НАТО також сказав, що Україна буде здійснювати подальші наступи, але він не може це коментувати.

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«Це слід розуміти або як відволікання уваги російських Збройних сил, або як реальну мету зусиль зі звільнення країни», – пояснив він.

Високопосадовець нагадав, що влітку минулого року всі погляди були спрямовані на Херсон, а потім Україна неочікувано вдарила по Харківській області, звільнивши величезну територію від російських загарбників.

На запитання, чи зможуть російські ВПС відбити чергову велику атаку з боку України, чиновник відповів, що «Москва наразі не готова збільшити кількість своїх екіпажів чи бойових літаків, дислокованих в Україні».

Нагадаємо, розпочалася 391-а доба російського повномасштабного вторгнення. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.