Рух потягів зупинено: РФ заявляє про атаку дрона на залізницю у Криму

Безпілотник обірвав контактні дроти

Так звана влада окупованого Криму заявляє, що нібито були знайдені уламки невідомого дрона на залізниці. Як стверджують росЗМІ, рух потягів призупинили. Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

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За словами росіян, інцидент стався в ніч на 19 травня поблизу станції Солоне Озеро в Джанкойському районі Криму.

«Невідомий безпілотник упав на залізничні колії у Криму. Під час падіння він обірвав контактні дроти», – йдеться у повідомленні.

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Росіяни запевняють, що залізниця не постраждала, але рух потягів все ж призупинили. ЗМІ зазначають, що на місці інциденту нібито виявили багато уламків, там працюють вибухотехніки.

Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов повідомив, що вночі 19 травня на півночі Криму нібито було збито чотири БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму стався підрив залізничної колії.