У Севастополі палає нафтобаза: безпілотник поцілив у резервуар (відео)
Севастопольці прокинулися від потужного вибуху
У суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.
У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що перед пожежею чули потужний вибух.
«Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА», – написав Развожаєв у Telegram.
Площа пожежі складає 1000 кв. м. Пожежі присвоєно 4 клас.
На місці працюють усі спецслужби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
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