У Севастополі палає нафтобаза: безпілотник поцілив у резервуар (відео)

Севастопольці прокинулися від потужного вибуху

У суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

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У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що перед пожежею чули потужний вибух.

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«Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА», – написав Развожаєв у Telegram.

Площа пожежі складає 1000 кв. м. Пожежі присвоєно 4 клас.

На місці працюють усі спецслужби.

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Інформація про постраждалих уточнюється.