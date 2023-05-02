В окупованому Токмаку пролунали вибухи: ЗСУ влучили у ворожу ціль

Українські військові отримали координати місця, де відпочивають загарбники, після чого артилерійська система HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування росіян

Українські захисники 1 травня вразили місця базування військ противника у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Про це з посиланням на місцевий паблік повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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Як зазначається, у кафе «Лагуна» у Токмаку з нагоди 1 травня влаштували бенкет працівники федеральної служби безпеки, російські військові та колаборанти. Оперативне Командування ЗСУ отримало координати місця, де відпочивають загарбники, після чого артилерійська система HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування росіян.

ЗСУ поцілили в місце базування окупантів у тимчасово окупованому Токмаку фото: Telegram / Андрющенко Time

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«Дякуємо спецпідрозділу, якому ви вже не раз допомагали, а також усім офіцерам оперативного угруповання військ «Запоріжжя». І, звичайно, богам війни – нашим артилеристам!», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляли, що спрацювали системи протиповітряної оборони.

До слова, завершилася 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.