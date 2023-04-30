У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах
У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про підтвердив «Суспільному» міський голова Анатолій Вершина.
Тим часом, у Мережі публікують фото і відео наслідків російської атаки по Павлограду.
Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах.
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