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У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
фото з місцевх телеграм-каналів

Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах

У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про підтвердив «Суспільному» міський голова Анатолій Вершина.

Тим часом, у Мережі публікують фото і відео наслідків російської атаки по Павлограду. 

Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах.

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Теги: вибух Дніпропетровщина

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