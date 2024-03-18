Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу противника.

За повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області.