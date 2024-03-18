Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення
фото: Генштаб

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

 Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

 На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку

Нашими захисниками відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

 Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу противника.

За повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 17 березня. Російські джерела також повідомили, що захопили Мирне на заході Запорізької області. 

Теги: ворог населення озброєння Миколаїв Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поштова марка Азербайджану 2007 року
Чого нас може навчити Ходжалинська трагедія
28 лютого, 22:10
Що українцям робити з КАБами?
Як Україні впоратися з керованими авіабомбами
12 березня, 08:50
Триває 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України
Наступ РФ розділився на п'ять основних напрямків – The New York Times
19 лютого, 08:58
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
4 березня, 05:50
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
12 березня, 00:21
Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці
Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла
13 березня, 01:20
Російські добровольці мають намір уразити військові об'єкти в Бєлгороді
Російські добровольці анонсували масований удар по Бєлгороду
16 березня, 16:00
За минулу добу росіяни нанесли близько 80 ударів по Сумщині
Поліція показала, у що окупанти перетворюють Сумщину (відео)
Вчора, 16:12
Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями
Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаїв
Вчора, 17:18

Події в Україні

У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки
У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
Окупанти тиснуть поблизу Авдіївки та Донецька: аналіз ISW
У кількох містах України пролунали вибухи
У кількох містах України пролунали вибухи
У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина
У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
13K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
9947
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
9323
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
9251
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
8863
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua