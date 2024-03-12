Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ракетного удару РФ по місту

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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«Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже сім», – повідомив Лисак.

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Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці фото: Telegram/Сергій Лисак

За словами глави ОВА, загалом людей, які зазнали травм – 36. Він зазначив, що ця цифра була зафіксована станом на 20:20.

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Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38-х поранених. Також вдалося врятувати з-під завалів чотирьох осіб.

«ДСНС, поліцейські, небайдужі мешканці рятують заблокованих людей із квартир та продовжують пошуки тих, хто може бути під завалами», – додав він.

Нагадаємо, Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці. Зазначимо, о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

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На ракетний удар також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що триває рятувальна операція

«Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей», – написав він.

До слова, триває 748-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.