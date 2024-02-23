Одеса і Дніпро оговтуються від атаки, влучання у припортову інфраструктуру Херсона: ситуація в регіонах

Ворог посилено атакує прифронтові населені пункти – зафіксовано 401 удар по дев'яти містах та селах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (41 вибух). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та РСЗВ, зафіксовано також приліт FPV-дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Запорізька область

Ворог посилено атакує прифронтові населені пункти – зафіксовано 401 удар по дев'яти містах та селах області. Рашисти здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку.

280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

П’ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

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У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

Не припиняв агресор й обстріли Нікопольшини. Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені два підприємства, три приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі. За вчорашній день на Нікопольщину було 20 атак. Більшість з них – дронами-камікадзе, також – артобстріли. Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

Побиті комунальне та промислове підприємства, 10 будинків, три господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Без світла – майже 1400 родин. Люди не постраждали.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.

Близько ночі зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу (БПЛА) пошкоджено приватне підприємство. Виявлено 5 місць влучань: силосна яма; складський ангар; коровник – загинуло 10-15 голів; два влучання – в землю. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані уточнюються.

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Луганщина

Вчора із різного типу озброєння окупанти відкривали вогонь навколо Макіївки та Невського. Втім, місцевій військовій адміністрації все ж вдалося привезти до двох наших сіл тижневий запас хліба. Його роздано жителям Новолюбівки та Невського.

Минулої доби загарбники вдарили 13 безпілотниками. Атакували росіяни поблизу Тернів, що південніше Невського. За добу противник здійснив 148 обстрілів (518 снарядів) по позиціях наших військ.

Донеччина

Під вогнем росіян минулої доби: с. Бердичі, с. Предтечине, с. Костянтинопольське, с. Уманське, с. Керамік, с. Дружба, смт Північне, Курахове, Мирноград, с. Полтавка.

Пошкоджено 23 житлових будинків, будівля енергоблоку Курахівської ТЕС, 10 цивільних автомобілів, два причепи, два вантажних автомобіля, дві будівлі зерносховищ, будівля школи інтернату, 480 тон зернових, майстерня. На Донеччині за добу: один загиблий та 19 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Без постраждалих. Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Вночі ворог атакував область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П і Х-22. Три людини загинуло. Наші сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Херсонщина

За добу противник здійснив 287 обстрілів (1716 снарядів). Ворогом влучено в житлові квартали населених пунктів області; стільникову вежу у Бериславському районі; припортову інфраструктуру та архівну установу у Херсоні.

Зранку 22 лютого окупанти обстріляли с. Львове Бериславського району. Один з «прильотів» – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 59 років, який перебував на подвірʼї.

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У Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, 49 років. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували. Йому надають медичну допомогу.

Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі. В нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Потерпілого шпиталізували.

Вночі ворог обстріляв центральний район Херсона з РСЗВ. В наслідок обстрілу пошкоджені будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про потерпілих не надходила. За добу на Херсонщині: одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.