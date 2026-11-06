Бійці ЗСУ захопили мінометну позицію росіян і вдарили по ворогу його ж зброєю (відео)

Під час операції «Вівальді» штурмовики Третьої бригади зайшли в тил окупантів, взяли в полон мінометників

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ під час операції «Вівальді» проникли в тил російських військ, захопили мінометну позицію та відкрили вогонь по окупантах із їхньої ж зброї. Про це повідомили військові, пише «Главком».

За словами штурмовиків із позивними «Танк» і «Гуль», під час просування вони виявили в лісовій місцевості два укриття та 120-мм міномет. Російські військові спочатку не розпізнали українців і прийняли їх за своїх.

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У результаті операції українські бійці взяли в полон кількох російських військовослужбовців. Серед них був командир мінометного розрахунку.

Після цього штурмовики розвернули захоплений міномет у бік російських позицій і почали обстріл. За словами «Танка», перший постріл був пристрілювальним. Після другого пострілу командний пункт підтвердив влучання.

Варто нагадати, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Українські військові вже мають результати першого етапу та анонсують нові успіхи.