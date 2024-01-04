Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кропивницькому пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кропивницькому пролунав вибух
фото: з відкритих джерел

В регіоні оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 4 січня під час повітряної тривоги у Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух. Про це повідомляє  «Суспільне».

Раніше Повітряні сили попередили про запуск ракети в бік міста. «Ракета прямує на Кропивницький!», – йшлося у повідомленні.

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.

Теги: уламки ракет ракета Кропивницкий обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вулиці, магазини міста та автівки понівечені уламками снарядів
Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)
Вчора, 11:05
РФ атакувала Україна кількома групами дронів
Уночі окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів»
6 грудня, 2023, 07:11
У мікрорайоні Бортничі постраждали будинки внаслідок вибухової хвилі
Росія била балістикою по Києву, поранено четверо осіб
11 грудня, 2023, 06:20
Наслідки ракетної атаки на Харківщину
РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах
8 грудня, 2023, 10:28
У Києві виникли пожежі внаслідок ракетної атаки
Кличко повідомив про падіння ракети на територію лікарні: у столиці понад 50 постраждалих
13 грудня, 2023, 06:14
ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра
ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра
20 грудня, 2023, 17:53
Укріплення рубежів оборони Києва та області
Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця
31 грудня, 2023, 21:57
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
29 грудня, 2023, 11:48
Сили ППО збивають ракети над Києвом та областю
Уламки ракети впали в одному з парків Києва
2 сiчня, 07:27

Події в Україні

На Чернігівщині мікроавтобус влетів в КПП: є загиблий
На Чернігівщині мікроавтобус влетів в КПП: є загиблий
Влучання у багатоповерхівку Очакова, Нікополь без світла через обстріл: ситуація в регіонах
Влучання у багатоповерхівку Очакова, Нікополь без світла через обстріл: ситуація в регіонах
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Суд змінив запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину
Суд змінив запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину
Нічна атака ракетами та дронами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Нічна атака ракетами та дронами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Частина Миколаївщини залишилася без світла внаслідок артилерійського удару РФ
Частина Миколаївщини залишилася без світла внаслідок артилерійського удару РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
30K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
27K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
19K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
16K
Путін хоче припинення вогню?
16K
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців

Новини

Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua