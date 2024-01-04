У Кропивницькому пролунав вибух

В регіоні оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 4 січня під час повітряної тривоги у Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

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Раніше Повітряні сили попередили про запуск ракети в бік міста. «Ракета прямує на Кропивницький!», – йшлося у повідомленні.

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.