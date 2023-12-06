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Уночі окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти запустили по Україні 50 «Шахедів»
РФ атакувала Україна кількома групами дронів
фото з відкритих джерел

Силами та засобами ППО України знищено понад 40 безпілотників

У ніч на 6 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Окупанти застосували 50 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний безпілотник.

За добу загалом ворог завдав чотири ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки, та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, уночі 6 грудня в Хмельницькій області лунали вибухи. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. 

Увечері 5 грудня в Одесі місцеві мешканці почули вибух

Перед цим Повітряні сили попередили про запуск окупантами кількох груп ударних дронів із півдня.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник ракета

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