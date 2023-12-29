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Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
фото: Олег Кіпер/Телеграм

У місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей

В Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого. Про це повідомив  голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники тільки що дістали з-під завалів тіло людини», – розповів він.

Наразі, за даними Кіпера, кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.  «Пошукові операції продовжуються. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини», – додав голова ОВА.

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Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. «На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених», – констатував Кіпер.

Нагадаємо, Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 

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Теги: рятувальники будинок росіяни обстріл

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