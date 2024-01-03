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Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)
Вулиці, магазини міста та автівки понівечені уламками снарядів
фото: скріншот відео glavcom.ua

В результаті обстрілу ніхто не постраждав 

Вночі у середу, 3 січня, російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В результаті вибухів вулиці, магазини та автівки понівечені уламками снарядів. Саме місце прильоту нагадує руїну.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни випустили по місту 44 снаряди. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти.

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Теги: Херсон обстріл росіяни війна

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