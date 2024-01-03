Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Вночі у середу, 3 січня, російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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В результаті вибухів вулиці, магазини та автівки понівечені уламками снарядів. Саме місце прильоту нагадує руїну.

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Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни випустили по місту 44 снаряди. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти.