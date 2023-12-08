РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах

Окупанти випустили по Україні 19 ракет

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Зранку область атакована ракетами. Активно працювало ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження приватного будинку. Аварійні служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки попередня.

Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (62 вибухи). Ворог бив по Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах із мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 82 удари по 20 населених пунктах області. Дев'ять ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Новодарівку, Левадне та Малу Токмачку, під РСЗВ-обстрілом опинилося село Долинка. По території Залізничного, Роботиного, Полтавки, Малинівки, Щербаків, Лугівського, Новоданилівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 72 артударів. Внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди; надійшло шість повідомлень про руйнування. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

З вечора та сьогодні вранці ворог атакував підприємство в Павлограді. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі п'ять безпілотників збили оборонці неба – в Павлоградському та Синельниківському районах По Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, вночі ворог бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. Вчора вдень ворог атакував Нікополь дроном-камікадзе, обстрілював місто з важкої артилерії. Як і Червоногригорівську громаду, куди прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджений приватний будинок.

Сьогодні російські терористи завдали ракетного удару по Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Є загиблий.

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Харківщина

Вночі окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. Наслідки атаки: влучання на дитячий майданчик. Пошкоджено чотири будинки та заклад освіти, пошкоджено вікна трьох житлових будинків та 20 автомобілів, пошкоджені конструктивні елементи цивільного підприємства. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали понад 17 населених пунктів: Уди Богодухівського району, Стариця, Охримівка Чугуївського району, Козача Лопань, Липці Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Під ворожими авіаударами опинилися Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району поранення отримали троє людей.

Луганщина

Учора ворог наніс авіаційний удар по території Серебрянського лісництва. По позиціях Сил оборони та населених пунктах, що поблизу лінії фронту росіяни випустили 521 снаряд. Обстрілів зазнали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 126 обстрілів.

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка (житловий сектор, автобаза); Курахове – (Курахівська ТЕС); Торецьк (житловий сектор, школа, амбулаторія); смт Желанне (околиці селища); с. Єлизаветівка (житловий сектор); с.Соловйове (околиці села); с.Новопокровське – (околиці села); с.Новобахмутівка (дачний кооператив «Зоря»). Пошкоджено три житлових будинки, будівля школи, електропідстанція 110 кВ, два енергоблоки Курахівської ТЕС, амбулаторія. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 54 обстріли (407 снарядів), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (17 снарядів). Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років. Внаслідок ворожих обстрілів Херсона травми отримали 26-річна жінка та 70-річний чоловік. Внаслідок ракетного обстрілу (ймовірно С-300) м. Херсон пошкоджено трьох поверхову будівлю заводу. Відбулася пожежа. Інформація про постраждалих відсутня. За добу по області шестеро людей дістали поранення.

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Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.