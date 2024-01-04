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Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 січня

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються наступати на північний захід від Бахмута. За попередньою інформацією, українські війська досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області. 

Нагадаємо, цієї ночі у ряді регіонів України оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів. Кілька груп «Шахедів» з півдня України прямували на захід.

Крім того, увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, застосувавши ракети С-300. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

Приблизно опівночі окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині.

Теги: Донеччина Авдіївка росія окупанти ЗСУ війна

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